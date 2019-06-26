Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую воду

Минюст запустил новый онлайн-калькулятор, с помощью которого граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Читайте также: Правительство вводит программу «Честная платежка»

“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

Согласно постановлению:

стоимость гигакалории тепла в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованного значения, которое составляет 1400 грн,

стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с полотенцесушителями и 75 грн – без них.

Онлайн-калькулятор находится в ссылке.

В среднем стоимость должна снизиться: