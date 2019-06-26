0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 346 0

Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую воду

Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую воду

Минюст запустил новый онлайн-калькулятор, с помощью которого граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Читайте также: Правительство вводит программу «Честная платежка»

“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

Согласно постановлению:

  • стоимость гигакалории тепла в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованного значения, которое составляет 1400 грн,
  • стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с полотенцесушителями и 75 грн – без них.

Онлайн-калькулятор находится в ссылке.

В среднем стоимость должна снизиться:

  • за услуги отопления и горячей воды – на 14%,
  • в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.