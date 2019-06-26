Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую воду

Минюст запустил новый онлайн-калькулятор, с помощью которого граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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“Ввиду непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах – стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Поэтому 26 июня было принято постановление Правительства об установлении предельных цен на тепло”, – отметил Министр юстиции Украины Павел Петренко.
Согласно постановлению:
Онлайн-калькулятор находится в ссылке.
В среднем стоимость должна снизиться:
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