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Киевское метро закупает кассы для автоматизированной продажи бесконтактных карт

Киевское метро закупает кассы для автоматизированной продажи бесконтактных карт

КП «Киевский метрополитен» закупит 150 «автоматизированных рабочих мест кассиров», чтобы вывести из обращения жетоны.

Об этом говорится на странице тендера на Prozorro.

Один аппарат будет стоить около 70 тысяч гривен.

Автоматизированные кассы будут:

  • продавать и пополнять бесконтактные карты,
  • исчислять остаток поездок,
  • проверять подлинность купюр,
  • оформлять, печатать и продавать разовые QR-билеты.

Минимальный гарантийный срок для касс должен составлять 12 месяцев. Сам тендер запланирован на 30 августа.

29 мая на станциях Киевского метрополитена начали отключать автоматы для продажи жетонов.

Карта метро стоит 15 грн.

При пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

После использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карту на 1 поездку.

В столице внедряется система единого билета:

  • Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях.
  • Купить новое средство оплаты можно на центральных станциях подземки.
По материалам Finance.UA
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