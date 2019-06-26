IKEA запустила сайт для украинских потребителей

IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«IKEA рада начать общение со своими украинскими клиентами еще до открытия первого магазина в Киеве. Руководствуясь своим видением — менять к лучшему повседневную жизнь многих людей в Украине — компания стремится познакомить украинских потребителей со своими ценностями, бизнес-идеей, концепцией и историей, а также рассказать больше о своем пути в Украину», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, компания начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве. IKEA хочет набрать около 100 сотрудников, которые будут работать в отделах продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall.

Площадь первого магазина IKEA в данном ТРЦ должна составить около 6 тыс. кв. м, ассортимент будет включать мебель и аксессуары.