День финансов, 26 июня: стоимость проезда по первой платной дороге, "Честная платежка", ID-карта и банковские услуги

В среду, 26 июня, расскажем о граничных ценах на тепло, дорогах, и новом главе украинской таможни.
Дороги, как в Польше. Чтобы в Украине были дороги, как в Польше, правительство должно тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн, а не 30, как сейчас. В этом уверены в Укравтодоре. Также там заявляют, что за последние год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.
Первая платная дорога: сколько заплатим. Планируется, что первый платный автобан в Украине появится в 2025 году. По предварительным подсчетам, стоимость проезда по ней будет составлять от 140 до 208 грн. По словам главы Укравтодора Славомира Новака: “Мы должны ориентироваться на европейские цены, но все же в Украине будет немного дешевле”.
“Честные цены” на коммуналку. Кабмин внедряет программу “Честная платежка”, которая устанавливает граничные цены на тепло и горячую воду. Так, объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн. Владимир Гройсман также поручил довести решение правительства до каждого потребителя и исправить ситуацию там, где люди переплачивают за услугу.
Экономим с помощью одного письма. Практически ежедневно мы покупаем различные товары. А магазины и бренды часто проводят акции и предлагают скидки. Но акций много, а времени мало. Что же делать? Для того, чтобы вы экономили как время, так и деньги – мы решили готовить еженедельно 1 письмо с крутыми акциями, скидками и распродажами от известных брендов:
Банковские услуги с использованием ID-карты. Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты, оформление которой подорожает с 1 июля. Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карт.
Победитель конкурса. Конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы выиграл заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. По его словам, полноценный запуск службы может произойти через 2,5 месяца.
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