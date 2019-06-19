НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты, оформление которой подорожает с 1 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“С целью внедрения инновационных подходов и развития цифровых технологий Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карт”, – говорится в сообщении.
После внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде.
Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карт.
В дальнейшем использование указанных устройств позволит этим учреждениям
В общем данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков. Эта опция в стандартном меню указанных устройств.
Напомним, что с 1 июля 2019 года вступают в силу новые, принятые Кабинетом Министров Украины, суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.
Цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты будет:
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