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НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты

Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты, оформление которой подорожает с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“С целью внедрения инновационных подходов и развития цифровых технологий Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карт”, – говорится в сообщении.

После внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карт.

В дальнейшем использование указанных устройств позволит этим учреждениям

  • автоматизировать процессы идентификации и верификации клиентов;
  • значительно сократить время обслуживания клиентов;
  • уменьшить бумажный документооборот;
  • минимизировать влияние человеческого фактора.

В общем данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, установленных в отделениях банков. Эта опция в стандартном меню указанных устройств.

Напомним, что с 1 июля 2019 года вступают в силу новые, принятые Кабинетом Министров Украины, суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты будет:

  • до 20 рабочих дней – 345 грн;
  • до 10 рабочих дней – 471 грн.
По материалам Finance.UA
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