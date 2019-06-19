Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в Украине

В Укравтодоре сообщили, сколько может стоить проезд по первой платной дороге.
Как там отмечают, мы должны ориентироваться на европейские цены. “Но все же в Украине будет немного дешевле», — заявил глава Укравтодора Славомир Новак.
В Европе средняя стоимость строительства автобана – 10 миллионов евро за километр. В нашей стране, как утверждает глава Укравтодора, получится не более 5-6 миллионов евро за километр.
Длинна трассы – 69,5 км.
Стоимость проезда – от 140 до 208 грн.
Дорогу будут строить 5 лет, по предварительным данным.
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