Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в Украине

В Укравтодоре сообщили, сколько может стоить проезд по первой платной дороге.

Как там отмечают, мы должны ориентироваться на европейские цены. “Но все же в Украине будет немного дешевле», — заявил глава Укравтодора Славомир Новак.

В Европе средняя стоимость строительства автобана – 10 миллионов евро за километр. В нашей стране, как утверждает глава Укравтодора, получится не более 5-6 миллионов евро за километр.

Длинна трассы – 69,5 км.

Стоимость проезда – от 140 до 208 грн.

Дорогу будут строить 5 лет, по предварительным данным.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что первый автобан в Украине появится к 2025 году.

Расчетные цены проезда (по предварительным данным) – 3 грн/км с легкового автомобиля и 15 грн/км – с грузовика.