Правительство вводит программу «Честная платежка»

Кабинет Министров Украины инициирует введение программы «Честная платежка», которая предусматривает внедрение механизмов установления справедливых цен на тепло и горячую воду, а затем будет способствовать искоренению любых схем с вычислением тарифов и побуждать местные власти ответственно вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Правительственный портал.

Читайте также: Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться

«Я понимаю, что людям трудно платить тарифы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цены были ограничены. НАК «Нафтогаз Украины» начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. грн. Почему такая разница? Она необъективная и неадекватная!» – сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что расчеты правительства доказывают – объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

«Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», – добавил Владимир Гройсман.

Он также поручил довести решение Правительства до каждого потребителя и исправить ситуацию там, где люди переплачивают за услугу.

Поручение проработать механизмы «честной платежки» Глава Правительства анонсировал неделю назад. Тогда он отмечал, что правительству удалось заставить НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения. Сейчас она почти одинакова для всех регионов. Зато цена на тепло – разная. И иногда разница составляет 2 раза и более – в зависимости от региона и обновления коммунальных сетей хозяйства.

Ситуация осложняется еще и тем, что теплокоммунэнерго является фактическим монополистом, и потребителю некому жаловаться за необоснованные начисления. По словам премьер-министра, сейчас есть все возможности дать человеку честную платежку – это ответственность конкретного городского головы и ТКЭ.

Как отмечал Владимир Гройсман, «нельзя ворочать миллиардами и не думать о том, какое качество услуг получает человек».