Новак сказал, сколько Украине нужно тратить денег, чтобы иметь дороги, как в Польше

Чтобы получить в пятилетней перспективе хорошие дороги, Украина должна тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн.
Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Читайте также: В правительстве назвали сумму, выделенную на дороги на следующий год
“Когда спрашивают, когда мы получим такие дороги, как в Польше, то я говорю: сеть дорог государственного значения в Польше – 19 тысяч километров, а в Украине – 50 000 километров. В Польше на строительство и ремонт дорог государственного значения за год выделяется 150 млрд гривен, а в Украине – 30 (миллиардов гривен – ред.). Для того чтобы получить хороший результат в следующие 5 лет, нам необходимо где-то 100-120 млрд гривен в год”, – сказал Новак.
Вместе с тем он отметил, что за последний год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.
“Когда я пришел (на должность – ред.), у меня было 4 проблемных области: Луганская, Николаевская, Запорожская и Донецкая. Слава Богу, сейчас в Запорожской области проблем нет”, – сказал Новак, добавив, что в других трех областях “есть вопросы” к местным автодорам, качеством и темпами работ которых он не очень доволен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 7120 30
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2739 18
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 1768 7
Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентстваВчера, 18:30 - 1161 4
Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в УкраинеВчера, 13:21 - 754 4
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 7120 30
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2739 18
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10Вчера, 22:00 - 2562
Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения11 ч. назад - 2313
В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривенВчера, 17:05 - 2301 1
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 1693
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 3097
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21968 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4569 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1747 2