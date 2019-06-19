Новак сказал, сколько Украине нужно тратить денег, чтобы иметь дороги, как в Польше

Чтобы получить в пятилетней перспективе хорошие дороги, Украина должна тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн.

Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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“Когда спрашивают, когда мы получим такие дороги, как в Польше, то я говорю: сеть дорог государственного значения в Польше – 19 тысяч километров, а в Украине – 50 000 километров. В Польше на строительство и ремонт дорог государственного значения за год выделяется 150 млрд гривен, а в Украине – 30 (миллиардов гривен – ред.). Для того чтобы получить хороший результат в следующие 5 лет, нам необходимо где-то 100-120 млрд гривен в год”, – сказал Новак.

Вместе с тем он отметил, что за последний год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.

“Когда я пришел (на должность – ред.), у меня было 4 проблемных области: Луганская, Николаевская, Запорожская и Донецкая. Слава Богу, сейчас в Запорожской области проблем нет”, – сказал Новак, добавив, что в других трех областях “есть вопросы” к местным автодорам, качеством и темпами работ которых он не очень доволен.