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Стало известно, кто возглавит украинскую таможню

Стало известно, кто возглавит украинскую таможню

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил сам Нефедов на своей странице в Facebook.

25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы.

По материалам Finance.UA
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