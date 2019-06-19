День финансов, 24 июня: когда ждать 30 грн/1$, какие суммы предлагают платить при рождении ребенка, за сколько окупается СТО

Понедельник, 24 июня. Ни дня без строчки, ни дня без цифры:

И 4-е и 54-е. Украина улучшила свои позиции сразу в нескольких мировых рейтингах. В частности, в рейтинге глобальной конкурентоспособности и влиятельности паспортов. Также нашу страну впервые оценили по категории дешевизны мобильного интернета.

Один. Два. Три. = 50 тыс., 75 тыс., 100 тыс. гривен. В Украине предлагают увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка. Собираются восстановить дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка и поставить размер соответствующей помощи в зависимости от того, каким по очередности родился ребенок.

За сколько окупается СТО? За 1 год, 2, 3, 5, 10? Пройдите новый тест от Finance.ua и Приват24 для бизнеса и узнайте ответ на этот и другие, связанные с бизнесом на станциях технического обслуживания, вопросы:

250 тысяч «в плюсе». Уже с 1 июля 250 тысячам работников государственной “Укрзализныци” обещают повышенные на 10% оклады и временные тарифные ставки. При этом в УЗ говорят, что увеличение зарплаты не касается руководства: менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей.

Курс. Когда ждать цифру 30? В макроэкономическом обзоре Министерства финансов сказано, что обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 – 27,4 грн за доллар, в 2020 – 28,2 грн за доллар, в 2021 – 29,4 грн за доллар и в 2022 – 30 грн за доллар. При этом в министерстве отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, обменный курс укрепился на 5,1% в мае.

Расходы на 168 млрд. Расходы Пенсионного фонда Украины на пенсионные выплаты в январе-мае составили 168,4 млрд грн. Расходы на выплату жилищно-коммунальных льгот и субсидий – 10,2 млрд грн. В целом же расходы Пенсионного фонда в январе-мае выросли на 24,7%.