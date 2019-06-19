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Преуспели бы Вы, как владелец СТО? (тест)

Машина в наше время — это не только средство передвижения, но и комфорт, стиль, статус. При этом даже самые дорогие и качественные автомобили ломаются. А это значит, что станции технического обслуживания (СТО) будут востребованы всегда. Более того, могут быть достаточно прибыльным бизнесом.

Если Вы тоже так считаете, добро пожаловать на страницу спецпроекта Finance.ua. Наш портал, совместно с Приват24 для бизнеса, и с помощью специальных тестов, проверяет каждого любознательного читателя на знания, смекалку, и предпринимательскую жилку. Именно поэтому сегодня предлагаем узнать:

Преуспели бы Вы, как владелец СТО? 🚘

По материалам Finance.UA
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