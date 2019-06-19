Преуспели бы Вы, как владелец СТО? (тест)

Машина в наше время — это не только средство передвижения, но и комфорт, стиль, статус. При этом даже самые дорогие и качественные автомобили ломаются. А это значит, что станции технического обслуживания (СТО) будут востребованы всегда. Более того, могут быть достаточно прибыльным бизнесом.

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