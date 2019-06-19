Украина в рейтингах: как изменились позиции в 2019 году (инфографика)

Украина улучшила свои позиции сразу в нескольких мировых рейтингах.

В частности, в рейтинге глобальной конкурентоспособности и влиятельности паспортов. Также нашу страну впервые оценили по категории дешевизны мобильного интернета.

В рейтинг дешевизны мобильного интернета Украину включили впервые и сразу в топ-5 – четвертое место (из 230). По данным аналитиков, средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 51 цент. Дешевле мобильный интернет только в Индии, Кыргызстане и Казахстане. Самый дорогой мобильный интернет в Зимбабве – в среднем 75,2 доллара за гигабайт.

Также Украина на пять строчек поднялась в рейтинге конкурентоспособности – на 54-е место (из 63). Рейтинг берет во внимание 235 показателей из каждой экономики, в частности ВВП, коррупцию, глобализацию, безработицу, траты на образование и медицину. Возглавил рейтинг Сингапур, в первую тройку также вошли Гонконг и США, а замыкают рейтинг Аргентина, Монголия и Венесуэла.

В рейтинге влияния паспортов Украина поднялась на 25-ю строчку из 95 (плюс две позиции). Украинцы могут без виз посещать 91 страну, в 43 странах визу поставят по прибытию, для посещения еще 64 стран визу нужно получить заранее. Первое место в рейтинге заняли ОАЭ (116 стран без виз), а последнее – Афганистан (только 5 стран свободно).

На пять мест выше (91-е место из 178) Украина стала в рейтинге уязвимости государств, и этот прогресс, конечно, не радует. При составлении рейтинга учитываются такие показатели: легитимность государства, эмиграция, ситуация с безопасностью, общественные услуги, права человека и верховенство права, внешнее вмешательство, беженцы, поведение правящих элит, экономические показатели и неравенство, общественные услуги, социальное неравенство и демография.

При этом в глобальном индексе миролюбия Украина поднялась на две позиции – 150-е место из 163. Индекс миролюбия определяют по 23 критериям, среди которых уровень терроризма, военные расходы, внутренние и внешние конфликты, уровень преступности. В первой тройке самых миролюбивых стран – Исландия, Новая Зеландия и Португалия, замыкают рейтинг Южный Судан, Сирия и Афганистан.

Минус одна позиция Украины в рейтинге свободы СМИ.