Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей

В Украине может увеличиться размер государственной помощи при рождении ребенка.

Соответствующий документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 21 июня.

“В результате сложной экономической ситуации был принят Закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине» от 27.03.2014 г.. Дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка был отменен и определена единая сумма выплаты при рождении ребенка, независимо от очередности рождения этого ребенка – 41280 гривен. Предложенный к рассмотрению законопроект предлагает восстановить дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка и поставить размер соответствующей помощи в зависимости от того, каким по очередности родился соответствующий ребенок”, – говорится в пояснительной записке.

Предлагается при рождении первого ребенка назначение помощи в размере 50 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:

Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 14 000 гривен;

Ежемесячно в течение трех лет в размере 1000 гривен.

Помощь при рождении второго ребенка назначается в размере 75 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:

Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 21 000 гривен;

Ежемесячно в течение трех лет в размере 1500 гривен.

Помощь при рождении третьего и последующего ребенка назначается в размере 100 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:

Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 28 000 гривен;

Ежемесячно в течение трех лет в размере 2000 гривен».

Закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Справка Finance.ua:

На сегодняшний день семья получает при рождении первого ребенка 41 тысячу 280 грн. 10,3 тысяч грн выплачиваются сразу. Остальные деньги выплачивают в течение трех лет различными частями ежемесячно.