Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей

В Украине может увеличиться размер государственной помощи при рождении ребенка.
Соответствующий документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 21 июня.
“В результате сложной экономической ситуации был принят Закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине» от 27.03.2014 г.. Дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка был отменен и определена единая сумма выплаты при рождении ребенка, независимо от очередности рождения этого ребенка – 41280 гривен. Предложенный к рассмотрению законопроект предлагает восстановить дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка и поставить размер соответствующей помощи в зависимости от того, каким по очередности родился соответствующий ребенок”, – говорится в пояснительной записке.
Предлагается при рождении первого ребенка назначение помощи в размере 50 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:
Помощь при рождении второго ребенка назначается в размере 75 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:
Помощь при рождении третьего и последующего ребенка назначается в размере 100 000 гривен, которые выплачиваются следующим образом:
Закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.
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