Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина

Курс на конец 2019 года ожидается на уровне 27,4 гривны за доллар, в 2020 году – 28,2 гривны за доллар, а в 2021 году – 29,4 гривны за доллар.
Об этом сказано в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.
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Обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 – 27,4 грн за доллар, в 2020 – 28,2 грн за доллар, в 2021 – 29,4 грн за доллар и в 2022 – 30 грн за доллар.
В Минфине отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем прошлого года). Объемы золотовалютных резервов Украины составляли 19,4 млрд долл, что покрывает 3,2 месяца импорта.
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