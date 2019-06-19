0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1333 0

Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина

Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина

Курс на конец 2019 года ожидается на уровне 27,4 гривны за доллар, в 2020 году – 28,2 гривны за доллар, а в 2021 году – 29,4 гривны за доллар.

Об этом сказано в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

Читайте также: Fitch спрогнозировал курс гривны до 2022 года

Обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 – 27,4 грн за доллар, в 2020 – 28,2 грн за доллар, в 2021 – 29,4 грн за доллар и в 2022 – 30 грн за доллар.

В Минфине отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем прошлого года). Объемы золотовалютных резервов Украины составляли 19,4 млрд долл, что покрывает 3,2 месяца импорта.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.