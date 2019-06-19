С 1 июля железнодорожникам повысят зарплату, - Кравцов

Уже в следующем месяце, с 1 июля, 250 тысяч работников государственной “Укрзализныци” получат повышенные на 10% оклады и временные тарифные ставки.

Об этом сообщил руководитель “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

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“Практически 1,5 млрд грн выделяем на повышение заработной платы железнодорожникам. Увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)”, – отметил Евгений Кравцов.

Средняя зарплата в компании – выше средней по Украине на 20%. Это около 10 500 грн.

“В отдельных городах оплата в разы выше, чем могут предложить другие предприятия в регионах”, – добавил руководитель УЗ.