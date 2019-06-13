День финансов, 19 июня: валютное послабление от НБУ, граничные цены на тепло, ликвидация формулы Роттердам+

19 июня, среда. О грандиозных планах и реализации:
Уничтожение коррупции. Президентская партия представила шаги, с помощью которых планирует «уничтожить системную коррупцию». Они обещают: перезагрузить прокуратуру, перевести в онлайн госуслуги; ввести конфискацию имущества коррупционеров. Кроме того, планируется, что расследование в отношении бизнеса будут основываться на принципе презумпции добропорядочности.
Валютная либерализация. Нацбанк отменил норму, которая обязывала предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке. Эта норма прекратит действие с 20 июня 2019 года. Как сообщают в НБУ, послабление не повлечет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
Настоящее и будущее Роттердам+ Формула уже не работает. Об этом заявляет представитель Президента Украины в Кабмине Андрей Герус. По его словам, тепловая генерация де-факто уже не зарабатывает на формуле Роттердам+. За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам+, а некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными.
Цены на тепло – ограничить. Цена на газ в Украине приблизительно одинаковая по всей стране, однако при этом тарифы на тепло значительно отличаются. Поэтому Гройсман дал поручение подготовить проект об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона. Он прогнозирует, что таким решением можно “достичь снижения цен на тепло на 15-20%”.
Продолжит снижаться и цена на газ. Утверждает тот же Гройсман. С его слов, “НАК “Нафтогаз Украины” услышала правительство и на 700-800 грн снизила цену на июнь.” В июле они будут снижать ее еще больше. “Мы и дальше будем идти к тому, чтобы постепенно цена на газ снижалась”, – сообщил он.
Возвращение в совладельцы. Миссия невыполнима. Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова говорит, что вариант, при котором Игорю Коломойскому вернут часть акций ПриватБанка, невозможно выполнить. В то же время она не исключает юридическую возможность выплаты Коломойскому компенсации. Выплату компенсации закон допускает в том случае, если они докажут, что понесли убытки и смогут эти убытки обосновать.
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