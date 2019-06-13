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Гройсман предлагает ввести предельные цены на тепло и горячую воду

Гройсман предлагает ввести предельные цены на тепло и горячую воду

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом он сказал на заседании правительства 19 июня.

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Речь идет о введении предельной цены на тепло и горячую воду для приведения цен на этот ресурс до обоснованного уровня и защиты от завышенных тарифов. Как подчеркнул Гройсман, цена на газ в Украине приблизительно одинаковая по всей стране, однако при этом тарифы на тепло значительно отличаются. По его словам, это зависит от того, насколько местные производители тепла вкладывали в энергоэффективность и модернизацию.

“Поэтому даю поручение Минрегиону, Минюсту, чтобы внести на следующее заседание вопрос об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона”, – сказал он.

При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно “достичь снижения цен на тепло на 15-20%”.

По материалам РБК-Украина
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