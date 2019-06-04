Представитель Зеленского рассказал, как планируют снижать тарифы на коммуналку

Президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается.

Об этом представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус написал на своей странице в Facebook.

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“Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы”, – говорится в сообщении.

Важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и непубличной.

“Недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%. Наша мысль была, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность”, – прокомментировал Герус.

По его словам, комплексный план состоит из:

1. Снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов.

2. Демонополизация энергетических рынков. Надеюсь, и Антимонопольный комитет таки полноценно заработает.

3. Увеличение добычи газа, и привлечения для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%.

4. Пересмотр правил предоставления субсидий, поскольку есть понимание, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо. Чтобы иметь в бюджете деньги на субсидии, некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций.

5. Энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда. Меньше потребления – меньше платежка.

6. Рост доходов населения, что будет уменьшать остроту тарифного вопроса для домохозяйств.