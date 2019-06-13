Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)

Тепловая генерация де-факто уже не зарабатывает на формуле Роттердам+.
Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.
По его словам, об этом свидетельствуют тарифы угольных электростанций.
«По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам+, который должен был быть в первом полугодии 2019 года, должен был составлять 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн/кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился — до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно Роттердам+», — отметил он.
Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам+, добавил Герус.
«В общем за второй квартал 2019 года при фактической формуле Роттедам+ тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными — ну ничего, придется также затянуть пояс. Фактическая ликвидация Роттердам+ состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и так далее», — написал он.
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