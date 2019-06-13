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Рожкова рассказала, сможет ли Коломойский стать совладельцем ПриватБанка

Рожкова рассказала, сможет ли Коломойский стать совладельцем ПриватБанка

Вариант, при котором Игорю Коломойскому вернут часть акций ПриватБанка, невозможно выполнить.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью «Экономической правде».

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«Если действовать в соответствии с законом, то это невозможно. В законе черным по белому написано: бывшие владельцы не могут выставлять претензии к новому владельцу и претендовать на то, чтобы их акции были им возвращены», – сообщила Рожкова в ответ на просьбу журналиста прокомментировать озвученные Коломойским требования вернуть ему 22-24% акций ПриватБанка.

В то же время Рожкова не исключила юридическую возможность выплаты Коломойскому компенсации.

«Выплату компенсации, о которой упоминал Игорь Валерьевич, закон допускает в том случае, если они докажут, что понесли убытки и смогут эти убытки обосновать», – добавила Рожкова.

Однако, по ее словам, проведенный аудит ПриватБанка свидетельствует о том, что в 2015 году в ПриватБанке была нехватка капитала, поэтому, соответственно, убытки от национализации, о которых говорил Коломойский, бывшие владельцы понести не могли.

По материалам hromadske.tv
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