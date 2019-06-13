Рожкова рассказала, сможет ли Коломойский стать совладельцем ПриватБанка

Вариант, при котором Игорю Коломойскому вернут часть акций ПриватБанка, невозможно выполнить.
Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью «Экономической правде».
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«Если действовать в соответствии с законом, то это невозможно. В законе черным по белому написано: бывшие владельцы не могут выставлять претензии к новому владельцу и претендовать на то, чтобы их акции были им возвращены», – сообщила Рожкова в ответ на просьбу журналиста прокомментировать озвученные Коломойским требования вернуть ему 22-24% акций ПриватБанка.
В то же время Рожкова не исключила юридическую возможность выплаты Коломойскому компенсации.
«Выплату компенсации, о которой упоминал Игорь Валерьевич, закон допускает в том случае, если они докажут, что понесли убытки и смогут эти убытки обосновать», – добавила Рожкова.
Однако, по ее словам, проведенный аудит ПриватБанка свидетельствует о том, что в 2015 году в ПриватБанке была нехватка капитала, поэтому, соответственно, убытки от национализации, о которых говорил Коломойский, бывшие владельцы понести не могли.
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