Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)

С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, прекратит действие с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.

Очередное валютное послабление не повлечет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.

Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию согласно дорожной карте, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

Справка Finance.ua: