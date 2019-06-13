Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)

С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, прекратит действие с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.
Очередное валютное послабление не повлечет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.
Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию согласно дорожной карте, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.
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