Конфискация имущества и защита свидетелей: в «Слуге народа» рассказали, как планируют «уничтожить системную коррупцию»

Лидер парламентской гонки, президентская партия «Слуга народа» представила шаги, с помощью которых планирует «уничтожить системную коррупцию».

Об этом говорится в заявлении партии.

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В частности, «Слуга народа» обещает:

Создать национальную систему электронного управления;

Перезагрузить прокуратуру и обеспечить независимость антикоррупционных органов;

Перевести в онлайн максимально возможное количество государственных услуг;

Ввести обязательную конфискацию имущества коррупционеров;

Вознаграждать граждан при обнаружении коррупции, а также создать систему защиты свидетелей;

Принять новые законы о временных следственных комиссиях Верховной Рады.

Также президентская партия уверяет, что расследование в отношении бизнеса будут основываться на принципе презумпции добропорядочности.