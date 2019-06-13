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Конфискация имущества и защита свидетелей: в «Слуге народа» рассказали, как планируют «уничтожить системную коррупцию»

Конфискация имущества и защита свидетелей: в «Слуге народа» рассказали, как планируют «уничтожить системную коррупцию»

Лидер парламентской гонки, президентская партия «Слуга народа» представила шаги, с помощью которых планирует «уничтожить системную коррупцию».

Об этом говорится в заявлении партии.

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В частности, «Слуга народа» обещает:

  • Создать национальную систему электронного управления;
  • Перезагрузить прокуратуру и обеспечить независимость антикоррупционных органов;
  • Перевести в онлайн максимально возможное количество государственных услуг;
  • Ввести обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
  • Вознаграждать граждан при обнаружении коррупции, а также создать систему защиты свидетелей;
  • Принять новые законы о временных следственных комиссиях Верховной Рады.

Также президентская партия уверяет, что расследование в отношении бизнеса будут основываться на принципе презумпции добропорядочности.

По материалам hromadske.tv
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