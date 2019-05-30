День финансов, 3 июня: новые правила для автошкол, аферы на шиномонтаже, дороги европейского качества

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Понедельник, 3 июня. Что ждет тех, кто хочет получить визу в США, планирует купить недвижимость или пойти учиться в автошколу.
Покупка недвижимости по новым правилам. В Украине на рынке недвижимости ожидаются изменения. Соответствующий законопроект обнародовали для обсуждения. Так, брокеру без лицензии можно будет не платить за услуги, а риэлторские услуги сильно вырастут в цене. Все потому, что экспертов по недвижимости заставят проходит тесты и получать сертификаты.
Аферы на шиномонтаже. Водителям советуют выбирать проверенные шиномонтажи. На “сомнительных” точках мастера могут не только выманить “лишние” деньги, но и некачественно выполнить работу. Например, в прайсе бывают “снятие колпаков”, “смазка шпилек/болтов”, “упаковка шин” и другие услуги. Обычно в мастерских все это делается бесплатно. За что еще могут потребовать дополнительную плату, читайте здесь.
“Сюрприз” для автошкол. В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей. То есть, если более определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки, инструкторы несут за это персональную ответственность. По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.
Экономические риски для Украины. По словам Богдана Данилишина лето и осень будут бурными в политическом плане. За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре – $1,7 млрд. Также прогнозируют замедление темпов роста ВВП. Серьезный риск для экономики связан с энергетическим вопросом, поскольку 31 декабря истекает срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
В Украине дороги европейского качества. Как утверждает руководитель “Укравтодора” Славомир Новак, на определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества, но отремонтировать сразу все невозможно. За пять лет планируют объединить областные центры. Приоритетом своей работы Новак назвал коридор GO Highway.
Претендентов на визу в США будут проверять в соцсетях. Новые требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент утвердил новые формы заявки на получение визы только сейчас. Претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет.
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