Данилишин рассказал об экономических рисках для Украины

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. О рисках для экономики Украины во второй половине 2019 года пишет Богдан Данилишин на своей странице в фейсбуке.

Вопрос госдолга. 2019 год – период крупнейших выплат по внешнему госдолгу. На начало года объем выплат по обслуживанию и погашению внешнего госдолга оценивался в 6,3 млрд. долл. На недавней встрече Президента Украины с представителями МВФ (основного кредитора нашей страны) обсуждали, как один из вариантов, начало новой программы сотрудничества с Фондом.

За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд. долл., в сентябре – 1,7 млрд. долл. Плюс к этому – ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд. долл., с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

Риски на валютном рынке. Возможно заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать психологический сигнал участникам валютного рынка. Нельзя забывать и то, что к началу отопительного сезона, то есть до октября, Украине необходимо закачать в подземные газохранилища 15-16 млрд. куб. м. природного газа за летний сезон (май-сентябрь). При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд. долл., го у «Нафтогаза» есть кредитная линия на 0,5 млрд. долл.).

Динамика ВВП. У меня скорее сдержанный прогноз, чем оптимистичный, готов разделит позицию аналитиков Нацбанка, которые считают, что в этом году не исключено замедление темпов экономического роста (2,5-2,7%).

Серьезный риск для экономики, лежащий на пересечении внешнеполитических и энергетических вопросов. 31 декабря истекает срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Россия подходит к этому вопросу не соответственно ее планам – очевидно, что «Северный поток-2» к тому моменту не будет построен, а из трех запланированных веток «Турецкого потока» для экспорта в Европу в лучшем случае может быть задействована одна. Поэтому, транзит газа по территории Украины придется осуществлять не в объеме 15 млрд. куб, м, как предполагали руководители «Газпрома», а в объеме 70-80 млрд. куб. м.