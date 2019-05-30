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В Украине появились дороги европейского качества - Новак

В Украине появились дороги европейского качества - Новак

На определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества.

Об этом рассказал руководитель “Укравтодора” Славомир Новак в интервью ЭП.

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“(Дороги европейского качества – ред.) уже появились на определенных участках. Могу гарантировать, что за пять лет мы объединим областные центры. Отремонтировать сразу все невозможно”, – заявил глава Укравтодора.

Приоритетом своей работы Новак назвал коридор GO Highway.

“В 2019 году проводим ремонт в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, а также капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман в Одесской области”, – рассказал Новак.

“Начали ремонт дорог Н-11 Николаев – Днепр и Н-14 Николаев – Кропивницкий. В 2019 году завершим участок от границы Николаевской области до Кропивницкого”, – добавил он.

По его словам, в 2019 году начнется капитальный ремонт пути Н-14 от границы с Кировоградской областью на юг, в Николаев. Дорога будет бетонной.

“Из важных проектов – дорога Н-31 Днепр – Решетиловка. Это строительство бетонной дороги с подключением в коридор М-03 Киев – Харьков – Должанский. За несколько лет поедем качественной дорогой от Днепра до Киева”, – рассказал руководитель Укравтодора.

Кроме того, на трассе Н-08 Борисполь – Мариуполь в рамках отдельной бюджетной программы продолжается ремонт участка Запорожье – Мариуполь.

По материалам Економічна Правда
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