В Укравтодоре рассказали, сколько стоит квадратный метр ямочного ремонта

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Аварийный (ямочный) ремонт — вынужденная необходимость, учитывая большие объемы пораженности украинских дорог. Сейчас стоимость ямочного ремонта — около 700 грн/кв. м.
Об этом рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак в интервью изданию «Сегодня».
По его словам, цена зависит прежде всего от цены битума, так как битум является основным материалом, а он за два года подорожал почти вдвое.
“На дорогах международных отходим от “латания ям” в обычном понимании, применяем метод ремонта картами, то есть большими участками. Например, в Киевской, Черкасской, Одесской областях, где ямочностью поражен большой процент дорог, снимаем верхний слой на 5 см, фрезеруем и заливаем новое покрытие. Сейчас стоимость ямочного ремонта — около 700 грн/кв. м”, – комментирует Славомир Новак.
Средняя цена строительства дороги 1-й категории, автобана в Европе — 10 млн евро за км, то есть более 300 млн грн/км.
“У нас — 100—110 млн грн/км, в три раза дешевле, прежде всего за счет оплаты подрядными организациями работы строителей-дорожников. Строительство новой дороги 2-й категории с нуля — 50 млн грн/км. Капремонт — это полностью изменение основы, полноценные новые слои покрытия, его средняя стоимость — 25—30 млн грн. Средний ремонт километра дороги 2-й категории, который предусматривает укрепление основы, новое покрытие, стоит примерно 10 млн грн”, – добавил глава «Укравтодора».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцев8 ч. назад - 5190 12
Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии10 ч. назад - 1459 12
Продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии - Всемирный банкВчера, 21:34 - 929 7
Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват243 ч. назад - 1591 6
МАУ задолжала Украине 476 миллионов гривен3 ч. назад - 335 5
С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньгиВчера, 20:05 - 18189 5
Киевский городской центр занятости назвал наиболее оплачиваемую вакансию Киева10 ч. назад - 5564
Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцев8 ч. назад - 5190 12
Межбанк: гривну ждет непростая пятница7 ч. назад - 3183
Сколько придется платить за газ в июне потребителям из разных регионов (инфографика)Вчера, 19:01 - 2376 1
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 2222 5
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 1073
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3353 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 970
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1127