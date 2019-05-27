В Укравтодоре рассказали, сколько стоит квадратный метр ямочного ремонта

Аварийный (ямочный) ремонт — вынужденная необходимость, учитывая большие объемы пораженности украинских дорог. Сейчас стоимость ямочного ремонта — около 700 грн/кв. м.

Об этом рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, цена зависит прежде всего от цены битума, так как битум является основным материалом, а он за два года подорожал почти вдвое.

“На дорогах международных отходим от “латания ям” в обычном понимании, применяем метод ремонта картами, то есть большими участками. Например, в Киевской, Черкасской, Одесской областях, где ямочностью поражен большой процент дорог, снимаем верхний слой на 5 см, фрезеруем и заливаем новое покрытие. Сейчас стоимость ямочного ремонта — около 700 грн/кв. м”, – комментирует Славомир Новак.

Средняя цена строительства дороги 1-й категории, автобана в Европе — 10 млн евро за км, то есть более 300 млн грн/км.

“У нас — 100—110 млн грн/км, в три раза дешевле, прежде всего за счет оплаты подрядными организациями работы строителей-дорожников. Строительство новой дороги 2-й категории с нуля — 50 млн грн/км. Капремонт — это полностью изменение основы, полноценные новые слои покрытия, его средняя стоимость — 25—30 млн грн. Средний ремонт километра дороги 2-й категории, который предусматривает укрепление основы, новое покрытие, стоит примерно 10 млн грн”, – добавил глава «Укравтодора».