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Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев

Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев

Надувка шин азотом — сейчас среди популярных “разводов”. Эта практика пришла из профессиональных гонок. Азот используют, чтобы в случае аварии на большой скорости разорванное колесо не загорелось. Автомобилистам могут предложить азот, а на самом деле накачают ваши колеса обычным воздухом из компрессора.

Замена вентилей на колесах — очередной обман. Водителю могут предложить поставить новые вентили, под предлогом, мол старые изношенные и опасные. Всяк бывает, но служить они могут примерно столько же, сколько и комплект покрышек. Стоит учитывать это, рассматривая предложение шиномонтажников.

Еще одна “фишка”, за которую могут попросить доплату на шиномонтаже — датчики давления воздуха в колесах. Обычно их наличие не учитывается, однако монтажники могут попробовать “нагреть руки” на незнании, несмелости или равнодушия водителя.

Между тем, при монтаже диска на балансировочном аппарате могут подложить на посадочное место мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер предложит исправить его на современном правочные станке. Конечно же, за деньги. Если засомневались — лучше внимательно присмотреться к дискам и к работе самого мастера.

На шиномонтаже могут требовать плату за снятие и установку шин. Стоит уточнять стоимость услуг заранее.

В прайсе бывают “снятие колпаков”, “смазка шпилек/болтов”, “упаковка шин” и другие услуги. Стоит помнить, что в “нормальных” мастерских все это делается бесплатно.

Если пользуетесь шиномонтажками — выбирайте проверенные. На “сомнительных” точках мастера могут не только выманить “лишние” деньги, но и некачественно выполнить работу. Плохо установленные или накачанные колеса — серьезная угроза безопасности.

Неквалифицированные мастера могут навредить и самому автомобилю. Если, скажем, в сервисе нет подъемника, а только домкрат, то, если его неправильно установят, можно повредить кузов.

По материалам ТСН
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