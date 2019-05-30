В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости

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В Украине на рынке недвижимости ожидаются кардинальные изменения.
Соответствующий законопроект обнародован для обсуждения.
Брокеру без лицензии можно будет не платить за услуги, а риэлторские услуги сильно вырастут в цене. Все потому, что экспертов по недвижимости заставят проходит тесты и получать сертификаты.
Действие будущего закона не будет распространяться на операции покупки, продажи или аренды, заключенные людьми самостоятельно, без привлечения брокеров или агентов по недвижимости (помощников брокера). Это означает, что людей заставят максимум стать компетентными в вопросах недвижимости.
Чтобы осуществлять брокерскую деятельность, предприятие должно отвечать основным критериям: иметь в штате хотя бы одного брокера по недвижимости, сдать экзамены и получить соответствующий сертификат, иметь свидетельство на право занятия брокерской деятельностью в сфере недвижимости и т. п.
Также по новому закону отказываются от понятия «риэлтор», поскольку этот термин является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Национальной ассоциации риелторов США. Для игроков рынка недвижимости разработают специальный кодекс этики и стандартов практики брокера. Нарушив положения которого, можно остаться без лицензии.
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