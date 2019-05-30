0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

"Индивидуальная ответственность инструкторов": в МВД анонсировали "сюрприз" для автошкол

"Индивидуальная ответственность инструкторов": в МВД анонсировали "сюрприз" для автошкол

В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

О нововведениях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Читайте также: Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными

“Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой “приятный сюрприз” для автошкол – если более определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – ред.), инструкторы несут за это персональную ответственность”, – сообщил Криклий.

По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

“Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они “комиссией” принимают экзамены по теории – якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Такой же “комиссией” принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Эту ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность”, – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не “привязываться” к автошколам.

“Теории человек сможет самостоятельно научиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен”, – пояснил Криклий.

“Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей”, – резюмировал он.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.