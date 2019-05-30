"Индивидуальная ответственность инструкторов": в МВД анонсировали "сюрприз" для автошкол

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В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.
О нововведениях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
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“Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой “приятный сюрприз” для автошкол – если более определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – ред.), инструкторы несут за это персональную ответственность”, – сообщил Криклий.
По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.
“Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они “комиссией” принимают экзамены по теории – якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Такой же “комиссией” принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Эту ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность”, – подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не “привязываться” к автошколам.
“Теории человек сможет самостоятельно научиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен”, – пояснил Криклий.
“Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей”, – резюмировал он.
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