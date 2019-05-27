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День финансов, 31 мая: изменения в Play Store, Приват24 и покупка ОВГЗ онлайн

День финансов, 31 мая: изменения в Play Store, Приват24 и покупка ОВГЗ онлайн

Пятница, 31 мая. В день, когда в Украине праздную последний звонок-2019, расскажем о новостях, котторые так или иначе касаются детей.

Начнем с того, что Google изменила правила Play Store. Компания решила сделать свой магазин Play Store более удобным и комфортным для использования детьми. Однако речь идёт не о косметических изменениях, а об изменении политики для разработчиков.

Плохие новости для должников по алиментам. В Украине для них вводится автоматический арест счетов. Минюст объясняет, что автоматизированный арест будет осуществляться путем вынесения постановления об аресте средств или о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками.

Кстати, чтобы достойно обеспечивать своих детей (если верить данным Киевского городского центра занятости) лучше устроиться на работу директором департамента предприятия. Не столь важно, государственного или частного. Если говорить про сферы, рекомендуют телекоммуникацию, либо банковское дело. Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 000 грн.

Детей необходимо не только обеспечивать, но и платить за услуги ЖКХ, которыми пользуется вся семья. Сегодня украинцам разъяснили, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский сможет кардинально подойти к вопросу тарифов только после парламентских выборов. Для этого ему нужна будет реально серьёзная поддержка по всей вертикали.

Ну и напоследок, если вы давно не ребенок, в Укаине впервые появилась возможность покупать ОВГЗ онлайн. Сделать это можно через Приват24. Возможность покупать ОВГЗ на первичном рынке уже доступна для всех клиентов ПриватБанка при наличии открытого счета ценных бумаг в приложении Приват24, где для клиентов доступен сервис личного кабинета в ценных бумагах.

По материалам Finance.UA
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