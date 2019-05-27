В Украине вводится автоматический арест счетов должников по алиментам: что известно

Минюст своим приказом от 16 апреля 2019 года № 1203/5 утвердил Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Готовность автоматизированной системы исполнительного производства к электронному информационному взаимодействию с банками должна быть обеспечена в трехмесячный срок со дня вступления в силу приказа.

До внедрения электронного взаимодействия обмен документами между государственными, частными исполнителями и банками будет осуществляться в бумажном виде средствами почтовой связи.

Указано, что автоматизированный арест будет осуществляться путем вынесения постановления об аресте средств или о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками.

Постановления об аресте средств будут доступны для загрузки банками в день их формирования в автоматизированной системе и наложения на них квалифицированной электронной подписи исполнителя. Каждый час информационные системы банков будут исполнять запрос о наличии постановления об аресте для его выполнения. Ответственное лицо банка будет исполнять постановления об аресте средств в порядке их поступления.