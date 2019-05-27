Google ужесточила правила Play Store

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Google решила сделать свой магазин Play Store более удобным и комфортным для использования детьми.
Однако речь идёт не о косметических изменениях, а об изменении политики для разработчиков. В частности, Google теперь требует, чтобы разработчики игр для Play Store раскрывали информацию о шансах выпадения различных предметов в лутбоксах.
В раздел правил, описывающий возможность получения платежей, были добавлены новые требования: “Приложения, предлагающие механизмы для получения случайных виртуальных предметов из покупки (то есть “лутбоксы”), должны чётко раскрывать шансы на получение этих предметов до покупки”.
Помимо ужесточения правил в отношении лутбоксов, Google внесла и другие изменения в свою политику.
Теперь компания требует, чтобы разработчики указывали целевую аудиторию для своих приложений, а приложения, ориентированные на детей (как исключительно на детей, так и вместе со взрослыми), должны следовать семейным политикам Google. Это включает ограничение типов рекламы, которая может появляться в приложениях, добавление предупреждений о безопасности для дополненной реальности, а также раскрытие сведений о том, какую информацию разработчики собирают о детях.
Приложения, специально предназначенные для детей, также должны соответствовать более строгим правилам категории “Разработано для семей”. В рамках отдельного изменения Google также запретила разработчикам продавать марихуану напрямую через приложения.
Все существующие приложения должны соответствовать новым правилам Google до 1 сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - СмелянскийВчера, 15:18 - 500 9
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номераВчера, 09:46 - 1217 7
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 62584 5
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde CapitalВчера, 16:00 - 1433 4
Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образованииВчера, 14:03 - 1951 4
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 62584 5
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт автоВчера, 08:01 - 12569
С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньгиВчера, 20:05 - 4489 2
Межбанк: ожидается очередное курсовое раллиВчера, 11:25 - 3656 1
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)Вчера, 13:13 - 3434 3
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 1407 3
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 913
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3126 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 940
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1087