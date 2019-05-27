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Google ужесточила правила Play Store

Google ужесточила правила Play Store

Компания Google решила сделать свой магазин Play Store более удобным и комфортным для использования детьми.

Однако речь идёт не о косметических изменениях, а об изменении политики для разработчиков. В частности, Google теперь требует, чтобы разработчики игр для Play Store раскрывали информацию о шансах выпадения различных предметов в лутбоксах.

В раздел правил, описывающий возможность получения платежей, были добавлены новые требования: “Приложения, предлагающие механизмы для получения случайных виртуальных предметов из покупки (то есть “лутбоксы”), должны чётко раскрывать шансы на получение этих предметов до покупки”.

Помимо ужесточения правил в отношении лутбоксов, Google внесла и другие изменения в свою политику.

Теперь компания требует, чтобы разработчики указывали целевую аудиторию для своих приложений, а приложения, ориентированные на детей (как исключительно на детей, так и вместе со взрослыми), должны следовать семейным политикам Google. Это включает ограничение типов рекламы, которая может появляться в приложениях, добавление предупреждений о безопасности для дополненной реальности, а также раскрытие сведений о том, какую информацию разработчики собирают о детях.

Приложения, специально предназначенные для детей, также должны соответствовать более строгим правилам категории “Разработано для семей”. В рамках отдельного изменения Google также запретила разработчикам продавать марихуану напрямую через приложения.

Все существующие приложения должны соответствовать новым правилам Google до 1 сентября.

По материалам ITC.ua
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