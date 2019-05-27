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Киевский городской центр занятости назвал наиболее оплачиваемую вакансию Киева

Киевский городской центр занятости назвал наиболее оплачиваемую вакансию Киева

Должность директора департамента в настоящее время самая высокооплачиваемая в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий). Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 000 грн.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости, который регулярно составляет перечень самых высокооплачиваемых вакансий столицы, передает пресс-служба КГГА.

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Самые высокооплачиваемые специалисты в Киеве сегодня – директора департаментов предприятий – как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Зарплатные предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице.

Спрос на опытных руководителей в столичных компаниях в условиях роста экономики остается стабильно высоким, однако предложение кадров скудно.

Как отметили в центре занятости, должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов всегда весьма сложен.

По материалам Finance.UA
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