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Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24

Украинцы могут покупать ценные бумаги онлайн через Приват24

Впервые у украинцев появилась возможность покупать облигации внутреннего госзайма онлайн в приложении Приват24, что может обеспечить приток миллиардов средств на рынок ОВГЗ от мелких физических лиц.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

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Как отметили в финучреждении, возможность покупать ОВГЗ на первичном рынке уже доступна для всех клиентов банка при наличии открытого счета ценных бумаг в приложении Приват24, где для клиентов доступен сервис личного кабинета в ценных бумагах.

Отмечается, что возможность покупать ОВГЗ онлайн появилась в Украине впервые.

“Мы приняли участие в отработке необходимых усовершенствований и изменений для упрощения обращения ценных бумаг во всех инстанциях, теперь как юридические, так и физические лица могут купить ОВГЗ через Приват24”, – рассказали в банке.

Также в ПриватБанке добавили, что ориентировочно через два месяца также будет доступна возможность проводить сделки на вторичном рынке ОВГЗ в мобильном приложении.

В то же время в банке указали на некоторые сложности из-за того, что счёт в ценных бумагах ПриватБанка, через который проводятся операции на вторичном рынке, заблокирован из-за судебного разбирательства.

“Когда будет завершён судебный процесс, через приложение можно будет продать купленные ОВГЗ кому угодно”, — отметили в финучреждении.

На сегодняшний день клиентский портфель ОВГЗ клиентов ПриватБанка составляет около 1,5 млрд грн.

Отмечается, что с учетом количества клиентов ПриватБанка в 22 млн, из которых каждый второй (почти 9 млн) — активный пользователь Приват24, можно ожидать существенный приток средств от физлиц в рынок ОВГЗ.

“К примеру, если каждый второй пользователь Приват24 купит по одной гривневой облигации, то сумма достигнет 4,5 млрд грн”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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