Стало известно, когда президент “разберется” с тарифами для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сможет кардинально подойти к вопросу тарифов для украинцев только после парламентських выборов.

Об этом заявил глава партии “Слуга народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

На вопрос о том, собирается ли Президент разобраться с тарифами для украинцев, политик ответил: “Да”.

“Для этого ему нужна будет реально серьёзная поддержка по всей вертикали – начиная от парламента и заканчивая Кабинетом министров. На тех позициях, на которых сегодня находится он, находится администрация Президента – им будут предприняты отдельные мероприятия по этому вопросу, но к кардинальным вопросам он сможет подойти только после парламентских выборов”, – заявил Разумков.

По его словам, Президент понимает, что тарифы, которые на сегодня существуют в стране, для многих являются “неподъёмными”.