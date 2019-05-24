День финансов, 29 мая: условия для получения транша от ЕС, причины укрепления гривны, е-билет в Киеве

В среду, 29 мая, стало известно, благодаря чему с начала года укреплялась гривна, когда полноценно заработает е-билет, и как в ГФС собираются бороться с преступными схемами на таможне.

ЕС готов дать Украине 500 млн. Но не без условий. ЕС предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа. Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации.

В Минфине объяснили, благодаря чему укреплялась гривна. В Министерстве констатируют, что в январе-марте текущего года гривна укреплялась благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Доля ОВГЗ в доходах бюджета составляет 49,13%. 50,87% – это налоги, сборы и другие платежи.

В Киеве полноценно заработает е-билет. В Киеве электронный билет заработает на всех видах муниципального транспорта с 1 ноября этого года. Сейчас продолжает функционировать старая система – система жетонов и талонов, которая продлится до 30 октября.

В Украине растет реальная зарплата. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в апреле 2019 года составила 10 269 грн. С учетом инфляции, зарплата выросла на 11,2%. Самую большую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 20 516 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 6742 грн.

«Бастион» на таможне. С 3 июня ГФС начинает спецоперацию «Бастион» по борьбе с преступными схемами на таможне. В операции будут задействованы все подразделения Государственной фискальной службы: таможенный, налоговый блоки и налоговая милиция. По словам главы фискальной службы, в результате операции поступления в госбюджет увеличатся до 2 млрд грн ежемесячно.

Украина в рейтинге конкурентоспособности. Исследование IIMD показывает, что Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира. В рейтинге представлено 63 страны. Конкурентоспособность оценивали по 20 параметрам, разделенным на четыре категории.