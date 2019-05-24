ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможне

Государственная фискальная служба с 3 июня начинает спецоперацию «Бастион» по борьбе с преступными схемами на таможне.

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook.

“3 июня запускаем спецоперацию «Бастион». Она будет проводиться по всей таможенной территории Украины от пунктов пропуска к месту доставки товара”, – говорится в сообщении.

В чем ее суть:

Это противодействие незаконному ввозу товаров на таможенную территорию Украины, выявление и пресечение нарушений таможенного и налогового законодательства, а также перекрытие каналов незаконного попадания товаров на внутренний рынок страны.

В операции будут задействованы все подразделения Государственной фискальной службы: таможенный, налоговый блоки и налоговая милиция.

Например, предлагается отработка по всей цепи взаимодействия. Идет анализ внешнеэкономических операций для выявления и пресечения таможенных или налоговых правонарушений. Устанавливаются рисковые операции, дальше уже подключаются подразделения финансовых расследований, осуществляющих досудебные мероприятия.

Цель проекта:

Прекращение схем и уменьшение доли теневой экономики

Защита экономической безопасности государства

Равные условия для бизнеса

Благоприятный инвестиционный климат

Прозрачная граница. А это безопасность, скорость, открытость и понятность процедур.

Какой алгоритм действий:

На центральном уровне формируется оперативный штаб, куда входят руководители подразделений.

Будут действовать территориальные рабочие группы – их 26 – для отработки ситуации в регионах, реагирования на нарушения и прекращения схем.

По его словам, в результате операции поступления в госбюджет увеличатся до 2 млрд грн ежемесячно.