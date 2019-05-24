ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможне

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственная фискальная служба с 3 июня начинает спецоперацию «Бастион» по борьбе с преступными схемами на таможне.
Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook.
“3 июня запускаем спецоперацию «Бастион». Она будет проводиться по всей таможенной территории Украины от пунктов пропуска к месту доставки товара”, – говорится в сообщении.
В чем ее суть:
Например, предлагается отработка по всей цепи взаимодействия. Идет анализ внешнеэкономических операций для выявления и пресечения таможенных или налоговых правонарушений. Устанавливаются рисковые операции, дальше уже подключаются подразделения финансовых расследований, осуществляющих досудебные мероприятия.
Цель проекта:
Какой алгоритм действий:
По его словам, в результате операции поступления в госбюджет увеличатся до 2 млрд грн ежемесячно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на едуВчера, 15:01 - 4213 18
Зеленский вернул Саакашвили гражданствоВчера, 18:25 - 1139 9
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорогВчера, 13:01 - 3217 7
В правительстве назвали причины роста ВВПВчера, 14:21 - 1185 6
ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможнеОколо часа назад - 267 3
Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)Вчера, 21:05 - 9526
С 1 июля производители и продавцы топлива должны получить лицензию - ГФСВчера, 14:46 - 6736 2
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 годаВчера, 16:00 - 5737 1
ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.uaВчера, 14:47 - 4389 1
Стало известно, сколько украинцы тратят на едуВчера, 15:01 - 4213 18
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Позавчера, 15:09 - 2345 3
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 811
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 958
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3831 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3626