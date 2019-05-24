В КГГА сообщили, когда Киев полностью перейдет на е-билет

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Электронный билет заработает на всех видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября этого года.
Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
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“Электронный билет работает в опытной эксплуатации, это значит, что он полноценно функционирует, но еще продолжает функционировать старая система – система жетонов и талонов. Тестовая эксплуатация у нас будет проходить до 30 октября этого года, то есть с 1 ноября этого года мы полностью переходим на электронный билет”, – сказал Назаров.
Он отметил, что ежедневно карточкой киевлянина для оплаты проезда пользуются 350 000 льготников. “Каждый день мы видим более 50 000 поездок платных, с помощью Kyiv Smart Card и или QR-кода. На данный момент мы продали более 15 000 Kyiv Smart Card”, – рассказал он.
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