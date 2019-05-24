ЕС готов дать Украине 500 млн: названо условие

Европейский союз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевого займа.

Об этом рассказал Кристиан Даниельсон, гендиректор директората NEAR Еврокомиссии, на встрече с журналистами в Киеве.

“Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи”, – заявил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос.

Представитель ЕК напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также отметил несколько условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполнеными.

“Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации”, – заявил он.

“Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии”, – подчеркнул Даниельсон.

Необходимо заметить, что система проверки электронных деклараций является давним требованием со стороны ЕС, Украина длительное время не выполняет его, несмотря на собственные многократные обещания.

Даниельсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердила четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.