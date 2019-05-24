Темпы роста реальной зарплаты замедлились - Госстат (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2019 года составила 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2019 года к апрелю прошлого года выросла на 11,2%.

Cамая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве – 15 876 грн, самая низкая – в Херсонской области – 7695 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 20 516 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 6742 грн и “Временное размещения и организация питания” – 6527 грн.