Cредняя зарплата украинцев в течение трех лет - консенсус-прогноз

Средняя зарплата украинцев в 2022 году прогнозируется на уровне 15 тысяч гривен.

Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.

Читайте также: В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года

Согласно прогнозу:

среднемесячная заработная плата работников в 2019 году достигнет 10 301 грн,

в 2020 году – 11 852 грн,

в 2021 году – 13 205 грн,

в 2022 году – 15 000 грн.

При этом, реальная среднемесячная заработная плата (номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен) в 2019 году вырастет на 7%, в 2020 году – на 5,9%, в 2021 году – на 4,1%, а в 2022 году – 2,7%.