Cредняя зарплата украинцев в течение трех лет - консенсус-прогноз

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Средняя зарплата украинцев в 2022 году прогнозируется на уровне 15 тысяч гривен.
Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.
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Согласно прогнозу:
При этом, реальная среднемесячная заработная плата (номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен) в 2019 году вырастет на 7%, в 2020 году – на 5,9%, в 2021 году – на 4,1%, а в 2022 году – 2,7%.
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