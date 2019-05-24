Украина поднялась на 5 пунктов в рейтинге конкурентоспособности стран мира

Украина за год поднялась с 59 на 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии (International Institute for Management Development).

Об этом свидетельствует исследование IIMD.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляется с 1989 года, представлено 63 страны мира. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса):

эффективность экономики,

эффективность правительства,

эффективность бизнеса,

инфраструктура.

Сами параметры, в свою очередь, состоят более чем из 300 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Украина в этом году догнала в рейтинге Словакию, которая находится на 53 месте.

Из постсоветских стран выше всего в рейтинге находится Литва – на 32 месте. Казахстан – на 34 месте. Следом за ним на 35 месте идет Эстония. Россия занимает 45 строчку.

Сингапур спустя десять лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира.

Соединенные Штаты надолго на первом месте не задержались, откатившись на третью позицию. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг.

Сингапуру помогли развитая технологическая инфраструктура, квалифицированные рабочие руки, благоприятное законодательство об иммиграции и эффективность при создании новых предприятий.

В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место). Еще три года назад они находились, соответственно, на 13-й и 15-й позициях.

“Теперь ОАЭ занимает первое место в мире по эффективности бизнеса, превосходя другие экономики в таких областях, как производительность труда, цифровая трансформация и предпринимательство”, — говорится в релизе IIMD.

США, продержавшись год на вершине рейтинга, опустились на третью строчку. Импульс, который дала было налоговая реформа Дональда Трампа (снижение налогов на бизнес), “судя по всему, иссяк”, объясняет IIMD. Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.