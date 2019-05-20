День финансов, 23 мая: газ на зиму, расселение "хрущевок", штрафы для "еврономеров"

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В четверг, 23 мая, нам удалось получить ответы на такие вопросы:
Сколько километров дорог отремонтировали за три года в Украине? С 2016-го по 2018 год включительно в Украине отремонтировали 6850 километров автодорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В 2018-м – 3800 километров.
Как будут расселять “хрущевки”? Минрегионстрой разработал новый законопроект. Его главное новшество: чтобы снести старый дом, больше не нужно разрешение всех жителей, достаточно 75%. Именно такую норму просили в Конфедерации строителей. Как будет проходить реконструкция по новому закону – читайте.
Когда ждать новых штрафных санкций для “еврономеров?” Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления без усиленных штрафных санкций
Будем ли зимой с газом? Есть несколько вариантов привлечения средств и обеспечения Украины газом на следующую зиму. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев. Если хотя бы часть этого долга перед “Нафтогазом” была закрыта, это решило вопрос закачки, сказал он. Второй вариант решения – здесь.
Roshen намерен судиться с Минэкономики. Дочернее предприятие “Кондитерской корпорации “Рошен” обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и государственного предприятия “Украинский суд интеллектуальной собственности” за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.
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