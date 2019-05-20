Как будут расселять "хрущевки"

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Профильное министерство разработало законопроект, который через несколько лет должен запустить процесс массовой реновации “хрущевок”.
Минрегионстрой разработал новый законопроект. Главное новшество: чтобы снести старый дом, больше не нужно разрешение всех жителей, достаточно 75%. Именно такую норму просили в Конфедерации строителей.
Как будет проходить реконструкция по новому закону:
Проблема старого жилья в первую очередь должна волновать его владельцев, уверен риелтор Максим Бабуряк. Большинство украинцев квартиры получили бесплатно, вместе с тем и обязательство содержать их. В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д.
Что еще изменит новый закон:
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