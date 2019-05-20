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Как будут расселять "хрущевки"

Как будут расселять "хрущевки"

Профильное министерство разработало законопроект, который через несколько лет должен запустить процесс массовой реновации “хрущевок”.

Минрегионстрой разработал новый законопроект. Главное новшество: чтобы снести старый дом, больше не нужно разрешение всех жителей, достаточно 75%. Именно такую норму просили в Конфедерации строителей.

Как будет проходить реконструкция по новому закону:

  • 75% жильцов должны дать согласие:
  • реконструкцию должны поддержать местные депутаты;
  • определить, какая будет площадь нового жилья, должна местная власть;
  • на время строительства жильцов могут отселять либо в новый дом, либо во временное жилье.

Проблема старого жилья в первую очередь должна волновать его владельцев, уверен риелтор Максим Бабуряк. Большинство украинцев квартиры получили бесплатно, вместе с тем и обязательство содержать их. В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д.

Что еще изменит новый закон:

  • учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только 5-этажек;
  • определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;
  • расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;
  • определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе;
  • совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;
  • предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.
По материалам Обозреватель
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