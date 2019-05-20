Коболев назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зиму

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Есть несколько вариантов привлечения средств и обеспечения Украины газом на следующую зиму.
Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов.
“Президент господин Зеленский сказал публично, что необходимо срочно определиться, каким образом Украина будет обеспечена газом на следующую зиму. Вариантов несколько. Сейчас правительство задолжало “Нафтогазу” более 100 млрд грн, если быть точным, примерно 140 млрд грн компенсации за выполнение “Нафтогазом” специальных обязательств”, – отметил Коболев.
По его словам, это деньги, которые фактически “Нафтогаз” отдал, но не получил.
“Если бы хотя бы часть этого долга перед “Нафтогазом” была закрыта, это бы решило вопрос закачки”, – сказал Коболев.
Вторым вариантом, по его словам, является заимствование.
“Мы надеемся, что в ближайшее время “Нафтогаз” сможет вернуться к идее выпуска еврооблигаций. Опять же, это потребует составления с правительством понятного для инвесторов плана, каким образом эти обязанности будут сняты с “Нафтогаза” в будущем, каким образом проведем банкинг, как это повлияет на финансовую систему компании”, – пояснил Коболев.
Он добавил, что если Украина подготовится – будет достаточно газа в подземных хранилищах, создана новая эффективная и способная управлять процессами оператора украинская ГТС – тогда переживать нет оснований.
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