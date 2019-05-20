Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)

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С 2016-го по 2018 год включительно в Украине отремонтировали 6850 километров автодорог.
Об этом говорится на инфографике, которую разместил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
При этом 5% средств Дорожного фонда были направлены на проекты по безопасности движения на автодорогах.
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