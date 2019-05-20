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Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)

Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)

С 2016-го по 2018 год включительно в Украине отремонтировали 6850 километров автодорог.

Об этом говорится на инфографике, которую разместил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

  • В 2016 году произведен ремонт 950 километров дорог,
  • В 2017-м – 2100 километров,
  • В 2018-м – 3800 километров.

При этом 5% средств Дорожного фонда были направлены на проекты по безопасности движения на автодорогах.

По материалам Finance.UA
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