Когда и сколько: ГФС назвала новые штрафные санкции для "еврономеров"

Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Об этом сказано на сайте ГФС.

Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины “Об электронных доверительных услугах”. Согласно этому Закону, в пунктах 92 и 93 раздела XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” число “180” заменено на “270”.

Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления без усиленных штрафных санкций.

С 22 августа вступают в действие новые санкции.

Превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн.

Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа – 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Такие же размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа составит 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.

Как указывают в ГФС, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях – штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.