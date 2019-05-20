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Когда и сколько: ГФС назвала новые штрафные санкции для "еврономеров"

Когда и сколько: ГФС назвала новые штрафные санкции для "еврономеров"

Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Об этом сказано на сайте ГФС.

Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины “Об электронных доверительных услугах”. Согласно этому Закону, в пунктах 92 и 93 раздела XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” число “180” заменено на “270”.

Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления без усиленных штрафных санкций.

С 22 августа вступают в действие новые санкции.

  • Превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн.
  • Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа – 170 тыс. грн или конфискация таких авто.
  • Такие же размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.
  • Превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа составит 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.

Как указывают в ГФС, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях – штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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