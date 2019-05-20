Когда и сколько: ГФС назвала новые штрафные санкции для "еврономеров"

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Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.
Об этом сказано на сайте ГФС.
Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины “Об электронных доверительных услугах”. Согласно этому Закону, в пунктах 92 и 93 раздела XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” число “180” заменено на “270”.
Владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления без усиленных штрафных санкций.
С 22 августа вступают в действие новые санкции.
Как указывают в ГФС, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях – штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.
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