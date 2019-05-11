День финансов, 17 мая: причины роста зарплат, Starbucks и криптовалюта, инвестиции за рубеж

Пятница, 17 мая. Об инвестициях, зарплатах и криптовалюте.

Причины роста зарплат. В Минфине выделяют три фактора роста заработной платы в 2019 году. Это повышение минимальной зарплаты, улучшение финансового состояния компаний и увеличение конкуренции за трудовые ресурсы из-за трудовой миграции в страны ЕС. Лидером по размеру зарплаты остается Киев. А вот наиболее динамичный рост заработных плат – в Донецкой области.

В Starbucks за криптовалюту. В США компания Starbucks предоставила возможность оплачивать заказ криптовалютой. Расплачиваться можно криптовалютой, привязанной к доллару США, то есть в форме биткойнов, эфириума, bitcoin cash или Gemini dollar. Форма оплаты похожа на существующие платежные системы Apple Pay и Google Pay.

Украинцам разрешили инвестировать в зарубежные активы. В Украине вступил в силу закон о валюте и валютных операциях, который позволяет инвестировать за рубеж физлицам $50 тыс. в год, а юрлицам – 2 млн евро. Но инвестировать за границу можно только те деньги, которые находятся за границей. Если деньги лежат в украинском банке, их следует перевести в иностранный банк или иностранному брокеру.

Газ подорожает к октябрю. Такой прогноз высказал эксперт в области энергетики Валентин Землянский. Цена на газ для населения к октябрю 2019 года может повыситься на 40% – до уровня 9700 за тысячу кубометров. По его мнению, если правительство не примет никаких решений и не будет изменена нормативная база, то с 1 января 2020 года цена на газ уйдет в свободное плавание, без каких либо ограничений.

Указ о введении 5G подписан президентом. Сегодня Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий внедрения систем мобильной связи 5G в Украине. Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые тестируют на своей территории технологии 5G. “Я уверен, что мы должны все сделать, чтобы в 2020 году 5G работал в Украине”, – сказал Порошенко.