Starbucks начала принимать к оплате криптовалюту

Сеть кофеен Starbucks предоставила своим клиентам в США возможность оплачивать заказ криптовалютой.

Об этом сообщает Independent.

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Сначала такую ​​возможность реализовали разработчики программы Spedn. Они уверяют, что сервис безопасен и помогает сократить операционные расходы.

Кроме Starbucks, нововведения решили использовать в своей работе американские торговые сети Whole Foods Market и Nordstrom. Разработчики намерены до конца 2019 увеличить количество магазинов, использующих приложение, до 100.

Расплачиваться можно криптовалютой, привязанной к доллару США, то есть в форме биткойнов, эфириума, bitcoin cash или Gemini dollar.

Форма оплаты похожа на существующие платежные системы Apple Pay и Google Pay. Приложение Spedn генерирует одноразовый QR-код на экране телефона, который необходимо приложить к сканеру на кассе.