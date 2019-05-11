Starbucks начала принимать к оплате криптовалюту

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Сеть кофеен Starbucks предоставила своим клиентам в США возможность оплачивать заказ криптовалютой.
Об этом сообщает Independent.
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Сначала такую возможность реализовали разработчики программы Spedn. Они уверяют, что сервис безопасен и помогает сократить операционные расходы.
Кроме Starbucks, нововведения решили использовать в своей работе американские торговые сети Whole Foods Market и Nordstrom. Разработчики намерены до конца 2019 увеличить количество магазинов, использующих приложение, до 100.
Расплачиваться можно криптовалютой, привязанной к доллару США, то есть в форме биткойнов, эфириума, bitcoin cash или Gemini dollar.
Форма оплаты похожа на существующие платежные системы Apple Pay и Google Pay. Приложение Spedn генерирует одноразовый QR-код на экране телефона, который необходимо приложить к сканеру на кассе.
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