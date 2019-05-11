Минфин назвал факторы влияния на динамику зарплат

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Темпы прироста реальной заработной платы в марте 2019 года составляли 12,5% г/г.
Об этом свидетельствует Макроэкономический обзор и прогноз Минфина (апрель 2019 года).
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Как отмечается в сообщении, факторами роста заработной платы были:
По итогам марта 5 отраслей с наибольшим размером зарплаты остались без изменений. Лидером по размеру заработной платы остается финансовая и страховая деятельность (20,5 тыс. грн за месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат ТОП 5 отраслей продемонстрировала сфера профессиональной, научной и технической деятельности – на 42,4%.
Лидером по размеру заработной платы остается г. Киев (16,2 тыс. грн за месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат в Донецкой области – на 27,3%.
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